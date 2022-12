USE 10 en huelga/Entrevista audio

Desde CGT llevamos años denunciando las malas condiciones laborales que se han impuesto en las USEs, así como el aumento de la explotación laboral a los carteros que trabajan en las mismas. Los datos de siniestralidad laboral en USEs son extremadamente preocupantes. La empresa sigue presionando a dichos trabajadores para que aumenten la carga de paquetes. La Dirección no tiene piedad con l@s trabajador@s, da igual que tengas 20 o 60 años, da lo mismo que en la calle este lloviendo o haga 45 grados. Se está presionando a l@s compañer@s para que carguen 60 envíos, muchas veces muy pesados y voluminosos, y para que no traigan Falta de Tiempo (FT). Da igual que esas órdenes signifiquen tener que repartir un paquete cada tres minutos. No tienen la más mínima consideración hacia @ls carter@s y las problemáticas diarias en el reparto.

La Inspección de Trabajo ya ha sancionado y emitido resoluciones desfavorables contra la Dirección de Correos por no realizar las obligatorias evaluaciones de riesgos psicosociales en las USEs. Cuando finalmente la Dirección de Correos se vio obligada a llevar a cabo las evaluaciones de riesgos lo hizo, como siempre, mal y de forma opaca. Los resultados de dichas evaluaciones evidenciaron factores de riesgos laborales elevados que requerían de la aplicación de unas pautas preventivas que la empresa ni aplica, ni tiene interés e intención en aplicar, salvo que presionemos.

Frente a todos estos abusos y desmanes, l@s trabajador@s de la USE 10 han dicho basta. Hart@s de las malas condiciones de trabajo imperantes en las USEs, que empeoran constantemente, han aprobado mayoritariamente impulsar huelgas y movilizaciones. Sobran las razones: elevada carga de trabajo, objetivos de entregas imposibles de asumir, aumento ilimitado de la manipulación manual de cargas, ritmos de trabajo intensos, esfuerzos físicos excesivos, etc. El 26 de noviembre empiezan un periodo de paros parciales hasta el 31 de enero. Plantean reivindicaciones más que justas: que aumente la plantilla, evaluación de riesgos psicosociales, límites a la carga de trabajo, que no se realicen sanciones por el aumento de la carga de trabajo, etc.

Desde CGT mostramos todo nuestro apoyo a los compañeros de la USE 10. Exigimos a la empresa que abandone sus tradicionales actitudes de intransigencia empresarial y se dispongan a negociar de buena fe y a tratar las problemáticas crecientes existentes en las USEs. En caso contrario, el conflicto en la USE 10 solo será el inicio de movilizaciones generalizadas en las USEs. No olvidemos que motivos, sobran.

POR UNAS CONDICIONES LABORALES DIGNAS EN LAS USES TODO NUESTRO APOYO A LOS COMPAÑEROS DE LA USE 10.

A continuación os dejamos una entrevista que hemos realizado a un compañero de la USE 10 en la que explica cual es la situación que están padeciendo. Pincha en la imagen para escuchar la entrevista