Las condiciones de trabajo en reparto siguen empeorando sin fin a la vista

A veces pensamos que no se puede ir a peor, pero la sobreexplotación de l@s carter@s en las unidades de reparto por parte la empresa no conoce límites. Años de faroles, reestructuraciones, recortes de plantilla, etc. Aumentan las tareas, los recorridos, el agobio, la carga física y mental. La jornada laboral es diariamente estresante y agobiante, entre paquetes, envíos prioritarios y prisas. La sobrecarga de trabajo es alarmante e inaguantable, y además dejar FTs en algunos centros se considera un pecado mortal. Hay un grave problema que afecta a la seguridad y salud de l@s carter@s.

Recordamos que en un juicio, una jefa de sector argumentó para denegar un permiso a una cartera de Alcorcón, que debería haber un cartero por sección, pero que como no lo hay no se pueden conceder permisos porque supone sobrecarga de trabajo y un riesgo para la salud de l@s carter@s. La sentencia de este caso multó a Correos por mala fe y dejó claro que la culpa de insuficiencia de plantilla es de la empresa, por lo que no se puede utilizar este “argumento” para denegar permisos.

Por otro lado, la IT ha multado a Correos señalando que la empresa es conocedora de los riesgos laborales en las carterías y que aun así no procede a evaluar las circunstancias concretas de cada centro referentes a número de carteros, carga de trabajo, cantidad de cartas y paqueterías, número y tamaño de secciones, etc. La empresa ignora olímpicamente este y otros requerimientos similares. Desde CGT no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a pedir su cumplimiento en los tribunales, promoviendo todas las vías posibles de acción sindical y de movilización para conseguir unas condiciones laborales dignas, para que se pongan límites a la carga de trabajo. No se puede naturalizar que un@ acabe literalmente reventad@ en cada jornada de trabajo, y que los accidentes y lesiones laborales estén a la orden del día.

Y es falso que nadie haga nada y que nada sirve. L@s carter@s del distrito 25 se plantaron recientemente, secundaron masivamente huelgas y consiguieron mayor contratación y que se cubrieran todas las secciones de reparto. Hay más unidades de reparto en donde los problemas son graves y el descontento es generalizado. En los distritos 7, 11 y 45, así como de la USE 3 se han iniciado trámites legales para convocar huelgas y paros contra la sobrecarga de trabajo. La empresa no nos deja otra alternativa que la movilización y desde CGT –como siempre- vamos a poner todos los medios y el máximo esfuerzo posible para echar atrás este sistema de sobrexplotación y presión inaguantable en las unidades de reparto, que supone un deterioro no sólo de nuestro trabajo, sino de nuestra salud y calidad de vida.

¡Es urgente que nos organicemos y respondamos con una lucha colectiva y de apoyo mutuo!