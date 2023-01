Solidaridad Postal

Comunicado de l@s emplead@s postales brasileñ@s

"Los cerca de 90.000 trabajadores del Servicio Postal Brasileño, conocido como Correos, decidieron iniciar un paro nacional en medio de la pandemia COVID-19, a partir de este martes. A las 20:30 horas, el 80% de los 36 sindicatos que integran la federación sindical de trabajadores de la empresa, Fentect, ya habían realizado asambleas, aprobando el inicio de la huelga.

El gobierno nacional lleva a cabo una reacción violenta contra los derechos laborales en medio de la pandemia que mató a 120 trabajadores del correo hasta ahora. Además, Brazilian Mail Company es muy rentable. En 2019, la Compañía obtuvo R $ 160 millones (alrededor de US $ 30 millones) en ganancias.

Foto de anteriores movilizaciones

Correos es la primera gran empresa estatal en entrar en la fase de negociación salarial este año. En noviembre del año pasado, el Ministro del Tribunal Supremo Federal (STF) Dias Toffoli decidió, de manera preliminar, suspender la sentencia normativa vigente (que ocurre cuando el Poder Judicial tiene que decidir sobre la negociación de un convenio colectivo) que rige la relación entre la empresa y sus trabajadores.

Las trabajadoras piden el restablecimiento de la sentencia normativa vigente, que sería válida hasta el 2021, y el mantenimiento de las 79 cláusulas laborales en el documento, como baja por maternidad de 180 días, pago de prima nocturna, horas extras, indemnización por muerte, guardería. asistencia, entre otros.

La sentencia final del Tribunal sobre el asunto comenzó el lunes y debe terminar el día 21; en este período pandémico, los estatutos del STF dicen que los juicios, hechos virtualmente, deben realizarse dentro de los 5 días hábiles. Hacer huelga antes de la decisión final tiene sentido como una forma de presionar a la Corte y a los líderes de la empresa estatal.

Según la federación sindical de trabajadores, alrededor de 60.000 empleados pueden dejar de trabajar.

Comunicado de apoyo de CGT Correos

Hemos tenido conocimiento de la huelga que iniciáis en defensa del servicio público postal, las condiciones de trabajo, salariales y de salud de los trabajadores, todas ellas amenazadas por la política criminal del gobierno Bolsonaro y del General Peixoto.

Como señaláis en vuestros comunicados el intento de congelar salarios y eliminar el 90% de derechos adquiridos en vuestro actual convenio forma parte de la estrategia capitalista de doblegar la fuerza y organización de los trabajadores en beneficio de posibles procesos de privatización. Un fenómeno general a nivel mundial y que en nuestro sector se ha venido intensificando en las últimas décadas. Gran Bretaña, Portugal, etc… han sido ejemplos de servicios públicos postales privatizados en los últimos años. Peor servicio a la ciudadanía y peores condiciones de trabajo han sido las consecuencias de esos procesos. El capitalismo parásito de nuestra época necesita nuevos mercados y saquear lo público es una forma barata de conseguirlo. Una forma de robo legalizada. En el estado español hemos sufrido recortes fortísimos de empleo en Correos en la última década (de 55.000 trabajadores fijos a menos de 40.000 actuales), aumento de la precarización y eventualidad, aumento de los accidentes de trabajo, privatizaciones parciales del servicio y una continua presión mediática de los grandes grupos empresariales del sector para desmantelar una empresa pública con 200 años de existencia. Por eso seguimos con atención vuestra lucha, que indiscutiblemente es también nuestra lucha. Vuestra lucha por tanto es un ejemplo para los trabajadores de Correos de todo el planeta, y en general para todos aquellos que luchan por una sociedad más justa.

Por último queremos trasladaros también nuestro abrazo a las familias, compañeros y amigos de los 120 trabajadores postales muertos por la actual pandemia. Pandemia que esta desnudando en todo el mundo la filosofía criminal del sistema económico dominante, los beneficios de unos pocos por encima de la salud de todos.

Todo nuestro apoyo desde CGT Correos.

Versión enviada a l@s compañer@s brasileñ@s

Tivemos conhecimento da greve que iniciaram em defesa do serviço público postal, das condições de trabalho, salariais e de saúde dos trabalhadores, todas elas ameaçadas pela política criminal do governo de Bolsonaro e do general Peixoto.

Como assinalaram nos vossos comunicados, a intenção de congelar salarios e eliminar em 90% os dereitos adquiridos no vosso actual convenio forma parte da estratégia capitalista de quebrar a força e a organização dos trabalhadores em beneficio dos possíveis procesos de privatização . Um fenómeno geral a nível mundial e que no nosso sector se tem vindo intensificando nas última décadas. Grã-Bretanha, Portugal, etc. têm sido exemplos de serviços públicos postais privatizados nos últimos anos. Pior serviço aos cidadãos e piores condições de trabalho têm sido as consequências desses procesos.

O capitalismo parasita da nossa época necessita novos mercados e, saqueando os serviços públicos o consegue duma forma barata. Isto é roubar legalmente.

No estado espanhol temos sofrido cortes fortíssimos no emprego nos correios, na última década (de 55.000 trabalhadores fixos a menos de 40.000 actuais), aumento da precaridade e eventualidade, aumento dos acidentes de trabalho, privatizações parciais de serviços e uma continuada pressão mediática dos grandes grupos empresariais do sector para desmantelar uma empresa pública com 200 anos de existência.

Por isso seguimos com atenção a vossa luta que, indiscutivelmente, é também a nossa luta.

A vossa luta portanto é um exemplo para os trabalhadores dos correios de todo o mundo e, em geral, para todos aqueles que lutam por uma sociedade mais justa.

Por último queremos enviar também o nosso abraço às familias, companheiros e amigos dos 120 trabalhadores postais mortos pela actual pandemia . Pandemia que está desmascarando em todo o mundo a filosofía criminal do sistema económico dominante, os beneficios de uns poucos por cima da saúde de todos.

Todo o nosso apoio desde CGT Correios.