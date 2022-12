Otra sentencia condena a Correos a pagar pluses no pagados en el mes de vacaciones

Una vez mas, tras una demanda de CGT, informamos y nos congratulamos sobre una nueva e importante sentencia que obliga a Correos a pagar una serie de pluses que la empresa se niega a pagar en la nomina de vacaciones (plus de automatización, festivo productividad, nocturna productividad, sábado productividad) a demandantes afiliado@s de CGT en grandes pabellones de clasificación.

Esta sentencia, y otra idéntica del año pasado, se suma a otras que van en la misma línea, indicando explícitamente el derecho de los demandantes a recibir una serie de retribuciones y pluses durante sus vacaciones, al igual que el resto de meses del año. Existe una abundante y reiterada jurisprudencia estableciendo que Correos al resistirse una y otra vez a abonar determinados pluses en la nomina del mes de vacaciones. Como en conflictos anteriores (tramos, etc), Correos se resiste a ultranza hasta que no le queda otra. Esperemos que esta sentencia, sea una de las últimas, y que al fin Correos asuma pagar los pluses en vacaciones, sin necesidad de ir a los tribunales. En todo caso, si la empresa sigue en sus trece, volveremos a la carga denunciando pluses no pagados en las nominas de las vacaciones de 2019.