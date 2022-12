La tragedia silenciosa continua: 968 accidentes laborales en Madrid en 2020 y 559 accidentes en los seis primeros meses de 2021.

Desde CGT insistimos en la elevada cantidad de accidentes laborales que se producen en Correos. Algun@s jef@s de sector suelen ir a centros de trabajo a impartir charlas apocalípticas de que no hay dinero, hay poco trabajo y cosas por el estilo. Por el contrario, nada dicen de cantidad de problemas que sufrimos l@s trabajador@s, como las lesiones de origen laboral, enfermedades profesionales no reconocidas, o alto índice de accidentes. No sabemos si es que se les olvida hablar de ello, o es que no les importa.