Basta de ritmos infernales de trabajo

La salud laboral y la prevención de riesgos laborales son asuntos de capital importancia. Aun así, es un tema al que no suele prestarse demasiada atención, para empezar por parte de Correos. El acuerdo plurianual firmado el pasado 19 de diciembre entre la dirección y los sindicatos CC.OO, UGT, CSIF y SL, no ha abordado cuestiones sobre riesgos laborales. Es algo preocupante, sobre todo cuando vemos que los accidentes está aumentando, e incidiendo con cifras escandalosas entre el personal eventual, con el consiguiente drama y sufrimiento humano y familiar que conlleva. ​En los últimos meses han muerto una trabajadora y trabajador de Correos repartiendo, ambos temporales. En 2017 se produjeron 2.837 accidentes laborales en Correos, de los cuales 1.213 fueron sufridos por trabajadores temporales, lo que supone un 42,75% del total. Lo decimos bien alto y claro, hay un vínculo estrecho entre precariedad, condiciones de trabajo y accidente laboral. A peores condiciones de trabajo, peor salud y más accidentes. La precariedad laboral es un factor de riesgo negativo para la salud, por lo que combatir la precariedad y los abusos empresariales es combatir la siniestralidad laboral.

Hemos analizado los datos del año 2018 de Madrid, contabilizando 1.297 accidentes de trabajo: 74 accidentes entre personal funcionario (5,7% del total), 601 accidentes entre personal temporal (46,3%), 622 accidentes entre el personal laboral fijo (47,9%). Se han producido 78 accidentes en el CTI de Barajas, de los cuales 49 han sido sufridos por personal eventual, lo que representa el 62,8%. Más del 6% de los accidentes producidos en Madrid se han producido en este centro. Por otro lado, contamos 122 accidentes laborales sufridos por trabajadores de USEs durante 2018, 57 de los cuales (el 46,72%) fueron sufridos por personal eventual​. Se ha producido una media de 3,5 accidentes de trabajo al día en 2018. Estamos seguros que la realidad es aún peor, dado que la mutua se niega a reconocer constantemente accidentes laborales, incluso habiéndolos reconocido en un principio. Pero aun con los datos oficiales, urge tomar medidas para reducir drásticamente los accidentes de trabajo. El problema es que no hay voluntad empresarial para abordar el problema con medidas efectivas. CGT insistimos en que los accidentes ocurren por diversas causas y factores como: temporalidad, trabajo a destajo, tareas mal planificadas, inexistencia o falta de formación en prevención, organización del trabajo inadecuada, ritmos de trabajo agobiantes, escaso tiempo asignado a cada tarea, apremio en el tiempo, estrés, elevada carga de trabajo, grandes exigencias físicas y mentales, inexistencia de rotaciones en tareas más pesadas, fatiga por jornadas extenuantes, presiones de las jefaturas, etc. Pero la dirección no quiere oír hablar de estos factores psicosociales y rechazan cualquier medida preventiva que pueda “atentar contra la productividad”. Han muerto carteros en la carretera, mientras que se presiona constantemente en las USEs para sacar mas y mas entregas. Hay atropellos en grandes pabellones, mientras algunas jefaturas gritan con cara de pocos amigos ‘¡M​ ás rápido​!’ dando palmas. Con este tipo de abusos empresariales, no nos debe extrañar que los accidentes laborales estén a la orden del día. Trabajar bajo presión por objetivos irrealizables conlleva situaciones que hacen inevitables los accidentes. Un trabajador cansado a causa de una elevada carga de trabajo tiene más probabilidades de sufrir un accidente laboral.

Un sindicalismo de clase y combativo debe tomarse en serio todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales. Hablamos de algo muy serio dado que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causan muertes.​ Es un problema trágico, pero silencioso, al que debemos prestar máxima atención. ​Un proyecto sindical serio debe tener entre sus prioridades la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Reiteramos que CGT nos lo tomamos muy en serio. Si has sufrido un accidente laboral no dudes en contactar con nosotros, en primer lugar para asesorarte de cómo actuar frente a las trampas de la mutua, y sobre cualquier otra duda. En segundo lugar para conocer las causas y origen e intentar hacer propuestas para eliminar o reducir al máximo los riesgos que han dado lugar al accidente.

Por un entorno laboral saludable y seguro, frenemos la precariedad y la siniestralidad laboral, no te calles, no tragues. ¡organízate y lucha!