8 de Marzo de 2019 ¡Por ti, por nosotras, por todas! - HUELGA GENERAL

Bajo los lemas “Sin nosotras el mundo no funciona”, “Sin nosotras no hay ni producción ni reproducción”, “Queremos parar para parar el mundo”, “Huelga para vivir, huelga para cuidarnos”, el pasado 8M de 2018 desarrollamos una histórica jornada de Huelga General de 24 horas, laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil, participando activamente en la convocatoria que el Movimiento Feminista lanzaba a la sociedad.

Millones de mujeres fuimos protagonistas, en primera fila, ocupando el espacio público, dando un significativo paso hacia adelante, irreversible, en el proceso de lucha por la igualdad y la emancipación total, que venimos construyendo las mujeres desde hace muchos años, hasta conseguir que todas las personas seamos “socialmente iguales, humanamente diferentes, totalmente libres” como proponemos desde el anarcofeminismo. Durante todo el año 2018 se han mantenido movilizaciones en contra de la justicia patriarcal, por la despenalización del aborto, contra la violencia sexual y en general contra las violencias machistas, construyéndose una lucha internacional y global imparable.

Este 8M de 2019, asumiendo los argumentos y principios antipatriarcales, anticapitalistas y antirracistas, volvemos a convocar una nueva Huelga General de 24 horas contra todos los abusos del sistema neoliberal, capitalista y patriarcal, basada en cuatro ejes fundamentales:

Una Huelga Laboral que paralice la producción de este sistema explotador que nos esclaviza.

Una Huelga de Consumo que atente contra el elemento esencial del capitalismo globalizado de este siglo XXI.

que atente contra el elemento esencial del capitalismo globalizado de este siglo XXI. Una Huelga de Cuidados y Trabajo Doméstico que visibilice la complicidad del capitalismo y el patriarcado para permitir que la mujeres seamos relegadas a la segunda fila, al trabajo doméstico, reproductivo, en un papel siempre secundario, siempre sumiso.

Una Huelga Estudiantil, en coordinación con este movimiento, que paralice el sistema educativo, responsable de reproducir el desigual y penoso sistema social en el que las mujeres sufrimos la violencia y el terrorismo machista.

En este 2019, gritamos alto y claro que no vamos a tolerar pasos atrás en los derechos conquistados por las mujeres; que no vamos a permitir que el patriarcado, camuflado en el más rancio y medieval extremismo político y religioso, siga ejerciendo su violencia impunemente en el plano laboral, económico, social; que no vamos a arrodillarnos y aceptar resignadas, sin respuesta, los asesinatos y violencias machistas.

EL PATRIARCADO VA A CAER

Por la Igualdad, contra las Violencias Machistas y contra la Discriminación Laboral